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عبدالغني برادر يستعد لقيادة الحكومة الأفغانية الجديدة

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عبدالغني برادر يستعد لقيادة الحكومة الأفغانية الجديدة

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