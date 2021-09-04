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بعد أيام على اجتياحه.. إعصار "إيدا" يخلّف 46 قتيلا في الولايات المتحدة

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بعد أيام على اجتياحه.. إعصار "إيدا" يخلّف 46 قتيلا في الولايات المتحدة

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