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مشهد غير مألوف لسلاحف كبيرة الحجم وسريعة.. المفاجأة: عمل فني

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مشهد غير مألوف لسلاحف كبيرة الحجم وسريعة.. المفاجأة: عمل فني

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