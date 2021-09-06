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أرادوا ذبحها "كقربان" للجن واستخراج الذهب.. قصة الطفلة المصرية "شيماء" تهز مصر

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أرادوا ذبحها "كقربان" للجن واستخراج الذهب.. قصة الطفلة المصرية "شيماء" تهز مصر

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