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قصة هروب 6 أسرى فلسطينيين من داخل سجن جلبوع الإسرئيلي شديد الحراسة

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قصة هروب 6 أسرى فلسطينيين من داخل سجن جلبوع الإسرئيلي شديد الحراسة

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