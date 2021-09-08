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بعد عملية "الهروب الكبير".. اشتباكات داخل السجون الإسرائيلية بين الحراس والأسرى

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بعد عملية "الهروب الكبير".. اشتباكات داخل السجون الإسرائيلية بين الحراس والأسرى

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