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في حادثة أثارت ذهول الأطباء.. استخراج هاتف محمول من معدة سجين

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في حادثة أثارت ذهول الأطباء.. استخراج هاتف محمول من معدة سجين

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