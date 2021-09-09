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مشاهد مؤثرة لأطفال أفغانيين هربوا من طالبان إلى حضن أقربائهم في أميركا

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مشاهد مؤثرة لأطفال أفغانيين هربوا من طالبان إلى حضن أقربائهم في أميركا

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