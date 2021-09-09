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ممرضة كولومبية.. دفعها خوفها على المسنين إلى رحلة شاقة لنقل لقاحات كورونا إليهم

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ممرضة كولومبية.. دفعها خوفها على المسنين إلى رحلة شاقة لنقل لقاحات كورونا إليهم

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