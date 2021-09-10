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دراسة جديدة تكشف عن نوع من البط قادر على تقليد كلام الإنسان وأصوات أخرى

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دراسة جديدة تكشف عن نوع من البط قادر على تقليد كلام الإنسان وأصوات أخرى

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