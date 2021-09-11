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مرض والدته أوقفه عن لعب كرة القدم لكن حبه للعبة دفعه لممارستها بأدوات عمله الحالية!

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مرض والدته أوقفه عن لعب كرة القدم لكن حبه للعبة دفعه لممارستها بأدوات عمله الحالية!

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