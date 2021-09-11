منها زراعة شريحة في أجسادهم.. روايات تثير الفضول بخصوص الأسرى الفارين
تابع مشاهدة
- ٠١:٥٨ محكمة تركية تقضي بالسجن لمرشح رئاسي سابق نافس أردوغان في 2018
- ٠٣:٤٣ منها زراعة شريحة في أجسادهم.. روايات تثير الفضول بخصوص الأسرى الفارين
- ٠١:٣٨ شبيها شخصية "البروفيسور" واللاعب نيمار يثيران إعجاب الملايين على وسائل التواصل
- ٠٢:٤٣ "فيديو لطبيب يعذب ممرضا ويأمره بالسجود لكلبه يهز مصر
- ٠١:٢٦ تنام عليه وخلال الخطر يبتلعك في معدته.. سرير يحميك من الزلازل وينقذ حياتك
- ٠٢:٣٣ مرض والدته أوقفه عن لعب كرة القدم لكن حبه للعبة دفعه لممارستها بأدوات عمله الحالية!
- ٠١:١٧ اعتقال أسيرين فلسطينيين آخرين
- ٠١:١٤ متاهات الرعب في هوليوود تدب فيها الحياة مجددا
- ٠١:٣٥ القرفة والفلفل عقاب الأعزب في الدنمارك
- ٠١:٥٣ العشرات يودعون رجل الخير المصري في جنازة مهيبة
- ٠١:١٠ ظاهرة غريبة في الصين .. الآلاف من الدولارت وعشرات العمليات التجميلية يلجأ إليها شباب
- ٠١:٥٢ بعد سيطرة طالبان.. الأسلحة تزدهر في قندهار الأفغانية