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ارتداء الحجاب ومنع الاختلاط ... حركة طالبان تفرض قيودها للعودة إلى الجامعات

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ارتداء الحجاب ومنع الاختلاط ... حركة طالبان تفرض قيودها للعودة إلى الجامعات

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