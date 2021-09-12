الظواهري يظهر في فيديو جديد بالذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر
تابع مشاهدة
- ٠١:٣١ ارتداء الحجاب ومنع الاختلاط ... حركة طالبان تفرض قيودها للعودة إلى الجامعات
- ٠٢:١٢ سمكة قرش بوجه خنزير... بحارة إيطاليون يصطادون مخلوقا غريبا
- ٠١:٣١ الظواهري يظهر في فيديو جديد بالذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر
- ٠٢:٠٣ مدرب كاراتيه من ذوي الهمم بمهارات خارقة
- ٠١:٢٨ "فاغرادالسفيال"..بركان آيسلندا الثائر يجذب السائحين بحممه المشتعلة
- ٠١:٥٨ محكمة تركية تقضي بالسجن لمرشح رئاسي سابق نافس أردوغان في 2018
- ٠٣:٤٣ منها زراعة شريحة في أجسادهم.. روايات تثير الفضول بخصوص الأسرى الفارين
- ٠١:٣٨ شبيها شخصية "البروفيسور" واللاعب نيمار يثيران إعجاب الملايين على وسائل التواصل
- ٠٢:٤٣ "فيديو لطبيب يعذب ممرضا ويأمره بالسجود لكلبه يهز مصر
- ٠١:٢٦ تنام عليه وخلال الخطر يبتلعك في معدته.. سرير يحميك من الزلازل وينقذ حياتك
- ٠٢:٣٣ مرض والدته أوقفه عن لعب كرة القدم لكن حبه للعبة دفعه لممارستها بأدوات عمله الحالية!
- ٠١:١٧ اعتقال أسيرين فلسطينيين آخرين