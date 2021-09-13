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بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.. مخاوف من حلق اللحى وصالونات الحلاقة بلا زبائن

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بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.. مخاوف من حلق اللحى وصالونات الحلاقة بلا زبائن

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