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رجل كهف أميركي يعيش في الغابة على مدار العام، ويعلم الناس أساليب البقاء والنجاة

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رجل كهف أميركي يعيش في الغابة على مدار العام، ويعلم الناس أساليب البقاء والنجاة

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