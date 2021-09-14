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افتتاح مصنع في آيسلندا لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور

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افتتاح مصنع في آيسلندا لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور

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