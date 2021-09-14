بكاء وزير لبناني على ضحايا مرفأ بيروت لدى تسليمه منصبه وخليفته يعطيه منديلاً
تابع مشاهدة
- ٠١:٢٥ "خيبة أمل" لدى عشاق آبل بعد إطلاق هواتف آيفون 13
- ٠١:٤٨ وزنها ٢٣ طناً.. تحويل لعبة شهيرة إلى مجسم ضخم جداً في لندن وكراتها أجساد بشرية
- ٠٢:٠١ أردنيتان تستخدمان الموسيقى للعلاج وتنشران البهجة في دار للمسنين
- ٠٢:٠٤ بكاء وزير لبناني على ضحايا مرفأ بيروت لدى تسليمه منصبه وخليفته يعطيه منديلاً
- ٠١:٢٩ يتجولون في المنتزة بالأسلحة.. عناصر طالبان يمرحون داخل مدينة ملاه في كابل
- ٠١:٣٨ خلال استقباله للأسد بموسكو..جدل يثيره بوتين حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا
- ٠١:٢٨ سيارات تركن نفسها تلقائيا في معرض ميونيخ
- ٠١:١٥ تظاهرات ضد طالبان بعدما طالبت الحركة من آلاف العائلات إخلاء منازلها في مدينة قندهار
- ٠٢:٠٠ تحذيرات من أزمة إنسانية في أفغانستان مع سيطرة طالبان على السلطة
- ٠٥:٣٦ الطفلة لين تهز الأردن .. "بطني بطني" ثم ماتت
- ٠٢:١٩ افتتاح مصنع في آيسلندا لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور
- ٠١:٥٣ رجل كهف أميركي يعيش في الغابة على مدار العام، ويعلم الناس أساليب البقاء والنجاة