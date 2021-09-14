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تظاهرات ضد طالبان بعدما طالبت الحركة من آلاف العائلات إخلاء منازلها في مدينة قندهار

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تظاهرات ضد طالبان بعدما طالبت الحركة من آلاف العائلات إخلاء منازلها في مدينة قندهار

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