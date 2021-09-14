.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خلال استقباله للأسد بموسكو..جدل يثيره بوتين حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا

  • الخط

خلال استقباله للأسد بموسكو..جدل يثيره بوتين حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد