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أردنيتان تستخدمان الموسيقى للعلاج وتنشران البهجة في دار للمسنين

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أردنيتان تستخدمان الموسيقى للعلاج وتنشران البهجة في دار للمسنين

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