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"خيبة أمل" لدى عشاق آبل بعد إطلاق هواتف آيفون 13

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"خيبة أمل" لدى عشاق آبل بعد إطلاق هواتف آيفون 13

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