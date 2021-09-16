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اختطفت عندما كان عمرها ستة أعوام.. فتاة أميركية تلتقي بوالدتها بعد 14 عاما من الفراق

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اختطفت عندما كان عمرها ستة أعوام.. فتاة أميركية تلتقي بوالدتها بعد 14 عاما من الفراق

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