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إطلاق أول رحلة مدنية بالكامل في مركبة فضائية حول مدار الأرض

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إطلاق أول رحلة مدنية بالكامل في مركبة فضائية حول مدار الأرض

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