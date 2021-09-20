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أميركي حمل سلاحه واطلق النار عشوائياً ليقتل "الكائنات الفضائية"..

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أميركي حمل سلاحه واطلق النار عشوائياً ليقتل "الكائنات الفضائية"..

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