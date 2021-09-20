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"ناسا" تكشف سبب المشاهد الغريبة في "أرض العرب" على المريخ

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"ناسا" تكشف سبب المشاهد الغريبة في "أرض العرب" على المريخ

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