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صانع مراكب عراقي يتجه لعمل نماذج مصغرة منها حفاظا على تاريخها وتراثه

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صانع مراكب عراقي يتجه لعمل نماذج مصغرة منها حفاظا على تاريخها وتراثه

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