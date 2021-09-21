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فنانة تمزج الجمال بألم نساء غزة في لوحات مستوحاة من فن الباليه

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فنانة تمزج الجمال بألم نساء غزة في لوحات مستوحاة من فن الباليه

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