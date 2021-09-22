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قرية بوسنية تعتبر آخر الأماكن في أوروبا التي تشكل الحديد بطريقة تعود إلى 700 عام

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قرية بوسنية تعتبر آخر الأماكن في أوروبا التي تشكل الحديد بطريقة تعود إلى 700 عام

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