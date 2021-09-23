.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

علماء جيولوجيون خائفون من وصول بركان "لا بالما" الإسباني إلى مياه الأطلسي

  • الخط

علماء جيولوجيون خائفون من وصول بركان "لا بالما" الإسباني إلى مياه الأطلسي

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد