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موسيقى طريفة وتأثيرات صوتية صعبة... فرقة غناء كورية تعزف سمفونية فقط بأفواه أعضائها

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موسيقى طريفة وتأثيرات صوتية صعبة... فرقة غناء كورية تعزف سمفونية فقط بأفواه أعضائها

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