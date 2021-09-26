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يعشق الأصوات الصادرة من عمله ويعتبرها موسيقى.. آخر عامل مناجم تقليدي في بلجيكا

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يعشق الأصوات الصادرة من عمله ويعتبرها موسيقى.. آخر عامل مناجم تقليدي في بلجيكا

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