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السلطات الأردنية تفك لغز البرك الحمراء في منطقة البحر الميت

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السلطات الأردنية تفك لغز البرك الحمراء في منطقة البحر الميت

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