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عامل نظافة أوكراني استثنائي.. قرر في الأربعينيات من عمره أن يحترف الجوجيتسو

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عامل نظافة أوكراني استثنائي.. قرر في الأربعينيات من عمره أن يحترف الجوجيتسو

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