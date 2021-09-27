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معلم في العراق يلاحق أطفالا مشردين ومحرومين من التعليم..و"يفرش" لهم مدرسة على الأرصفة

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معلم في العراق يلاحق أطفالا مشردين ومحرومين من التعليم..و"يفرش" لهم مدرسة على الأرصفة

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