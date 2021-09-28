.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاظمي يوبخ ضباطا استخدموا العنف لإجبار مواطن على الاعتراف بقتل زوجته

  • الخط

الكاظمي يوبخ ضباطا استخدموا العنف لإجبار مواطن على الاعتراف بقتل زوجته

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد