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بسبب أزمة السائقين الذين هجروا البلاد.. طوابير طويلة على محطات الوقود في بريطانيا

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بسبب أزمة السائقين الذين هجروا البلاد.. طوابير طويلة على محطات الوقود في بريطانيا

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