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طالبان تحظر حلاقة اللحى في أفغانستان.. وتتوعد المخالفين بالعقاب

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طالبان تحظر حلاقة اللحى في أفغانستان.. وتتوعد المخالفين بالعقاب

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