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بعد 37 عاما.. مسرح الحكواتي في القدس يكافح للبقاء

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بعد 37 عاما.. مسرح الحكواتي في القدس يكافح للبقاء

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