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لماذا يلمس رجال الشرطة صندوق سيارة الشخص الموقوف أو مصباحها الخلفي؟

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لماذا يلمس رجال الشرطة صندوق سيارة الشخص الموقوف أو مصباحها الخلفي؟

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