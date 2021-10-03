إعصار "شاهين" يضرب في عُمان.. قتلى ومفقودون والجيش يستنفر
تابع مشاهدة
- ٠١:١٩ بحث عن نفسه مع الشرطة.. رجل تركي مخمور فُقد ووجد نفسه
- ٠٣:٢٨ ظنوا أنه مُزحة.. ثم اختبأوا من شدته.. عُمانيون يوثقون اللحظات قبل وبعد اعصار شاهين
- ٠٣:٤٦ حكايتي على العربية | مختارة غزة تحترف القيادة وتفتتح أول مكتب تكسي للسيدات فقط
- ٠٢:٢٧ مصور أميركي محترف يعرض على غرباء جلسة تصوير مجانية في الشارع... والنتائج مذهلة
- ٠١:١٥ إعصار "شاهين" يضرب في عُمان.. قتلى ومفقودون والجيش يستنفر
- ٠٢:٣٨ الإعصار "شاهين" يصل إلى عُمان.. والسلطات تستنفر
- ٠١:٤٧ فورين بوليسي: أردوغان يسير بصعوبة وغير قادر على الحكم
- ٠٢:٢٣ حمل "كفنه" بين يديه ودخل عليهم لينهي ثأراً عمره سنوات.. الأقصر المصرية تهدأ..
- ٠١:٤٥ عمره أكثر من 700 عام.. تعرف على درة مساجد القاهرة
- ٠٢:٣٩ بمسامير وخيط رفيع.. فنان برازيلي يصنع لوحات فنية بديعة تفوق الخيال
- ٠٢:٠٧ لماذا يلمس رجال الشرطة صندوق سيارة الشخص الموقوف أو مصباحها الخلفي؟
- ٠١:٣٢ النفاثة "JET SUIT" تنهي بنجاح تجارب إنقاذ