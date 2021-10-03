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إعصار "شاهين" يضرب في عُمان.. قتلى ومفقودون والجيش يستنفر

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إعصار "شاهين" يضرب في عُمان.. قتلى ومفقودون والجيش يستنفر

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