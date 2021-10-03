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ظنوا أنه مُزحة.. ثم اختبأوا من شدته.. عُمانيون يوثقون اللحظات قبل وبعد اعصار شاهين

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ظنوا أنه مُزحة.. ثم اختبأوا من شدته.. عُمانيون يوثقون اللحظات قبل وبعد اعصار شاهين

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