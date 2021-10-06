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زوكربيرغ يرد على الاتهامات: فيسبوك لم يروج للحقد والانقسامات وإيذاء الأطفال

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زوكربيرغ يرد على الاتهامات: فيسبوك لم يروج للحقد والانقسامات وإيذاء الأطفال

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