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موظفة سابقة في فيسبوك توجه اتهامات "خطيرة" للشركة أمام الكونغرس

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موظفة سابقة في فيسبوك توجه اتهامات "خطيرة" للشركة أمام الكونغرس

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