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علماء يابانيون يدرسون تقديم شرائح لحم الواغيو الشهيرة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

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علماء يابانيون يدرسون تقديم شرائح لحم الواغيو الشهيرة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

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