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فلسطيني من غزة بدون قدمين يعمل سائق تاكسي في شوارع القطاع

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فلسطيني من غزة بدون قدمين يعمل سائق تاكسي في شوارع القطاع

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