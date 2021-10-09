.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لحظات مرعبة يعيشها سكان منطقة في جورجيا بعد انهيار مبنى يقطنه العشرات..

  • الخط

لحظات مرعبة يعيشها سكان منطقة في جورجيا بعد انهيار مبنى يقطنه العشرات..

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد