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بعضهم لا يتجاوز عمره 8 سنوات.. أطفال في أفغانستان يعملون في التهريب

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بعضهم لا يتجاوز عمره 8 سنوات.. أطفال في أفغانستان يعملون في التهريب

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