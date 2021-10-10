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فيديوهات لشاب يبدو وكأنه يتحرك بينما هو ساكن تثير الحيرة على مواقع التواصل

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فيديوهات لشاب يبدو وكأنه يتحرك بينما هو ساكن تثير الحيرة على مواقع التواصل

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