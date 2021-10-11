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بسبب تحدي "قرص العسل".. طوابير طويلة على محل حلويات في كوريا الجنوبية

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بسبب تحدي "قرص العسل".. طوابير طويلة على محل حلويات في كوريا الجنوبية

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